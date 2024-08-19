Kenani: 400 bini aşkın İranlının 19 Ağustos darbesinde Amerika'ya karşı dilekçesi takip ediliyor

"Bu çerçevede, İran halkının maddi ve manevi kayıplara uğramasına neden olan 19 Ağustos darbesi için ülkenin farklı illerinden 400 bini aşkın İran vatandaşının ABD'ye karşı dilekçesi var." diyen Kenani bugün sabah Erbain etkinliğinin düzenlenmesine ilişkin gazetecilerle yaptığı haftalık basın toplantısında "Bu yıl ve geçmiş yıllardaki yardımları ve değerli çabaları için Irak hükümetine teşekkür etmem gerekiyor; aynı zamanda Seyyidü Şuheda ziyaretçilerine kollarını açarak ağırlamaya devam eden büyük ve cömert Irak halkına da şükranlarımı sunuyorum."ifadesini kullandı.

Kenani Amerika'nın 19 Ağustos darbesinin yıl dönümüne ilişkin ise "Geçtiğimiz gün 19 Ağustos 1953'deki darbe davasının ilk duruşması bir grup hukukçu ve üniversite profesörünün katılımıyla düzenlendi. Bu duruşmanın temeli, her bireyin ve İran vatandaşının dava açma hakkı olan Anayasa'nın 34. maddesine dayanan ciddi bir hukuki dayanağa sahiptir."ifadesine vurgu yaptı.

Kenani sözlerinin devamında "Kanunun 10. maddesinin 1. fıkrası, hükümetin Amerika'nın eylemlerinden kaynaklanan zararlar için tazminat talep etmesini öngören diğer bir yasal dayanaktır." ifadesine vurgu yaparak İran vatandaşlarının hakları ve sundukları dilekçe doğrultusunda bu mahkemenin düzenlendiğini ve bu sürecin İran vatandaşlarının dilekçesinin tam olarak değerlendirilinceye kadar devam edeceğini de sözlerine ekledi.