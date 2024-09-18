Erdoğan ile Mikati arasında telefon görüşmesi





Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde "İsrail'in bölgedeki çatışmaları yayma çabaları son derece tehlikelidir ve İsrail saldırganlığını durdurma çabaları devam edecektir." ifadelerini kullandı.



Lübnan'da dün gerçekleştirilen patlamalarda şehit olanlar ve yaralananlar için Türkiye Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.