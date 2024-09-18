18 Eyl 2024 18:40
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News ID: 85600980
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Erdoğan ile Mikati arasında telefon görüşmesi

18 Eyl 2024 18:40
News ID: 85600980
Erdoğan ile Mikati arasında telefon görüşmesi

Tahran, İRNA- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Lübnan Başbakanı ile görüşerek bu ülkedeki çağrı cihazlarının  patlamasından derin üzüntü duyduğunu ve Siyonist rejimin bölgedeki çatışmaları yayma eylemlerinin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.



Recep Tayyip Erdoğan, Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile yaptığı telefon görüşmesinde "İsrail'in bölgedeki çatışmaları yayma çabaları son derece tehlikelidir ve İsrail saldırganlığını durdurma çabaları devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Lübnan'da dün gerçekleştirilen patlamalarda şehit olanlar ve yaralananlar için Türkiye Cumhurbaşkanı hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diledi.

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