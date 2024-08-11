Kenani: Siyonist rejimin Aksa tufanından bu yana yaşadığı stratejik başarısızlıklar telafi edilemeyecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda "Filistinlilerin her yerde ve her zaman kitlesel ve korkunç bir şekilde öldürülmesi, Siyonist rejimin terörist doğasını ve bu zalim rejimin insan karşıtı destekçilerinin gerçek yüzü, ABD ve bazı Avrupalı ​​iddiacıların insan hakları sloganlarının yalanlarını tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı.

Kenani mesajına "Elbette bu suçlara ve Filistinlilere yönelik iğrenç katliamlara rağmen Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonundan bugüne kadarki stratejik başarısızlıkları hiçbir zaman telafi edilemeyecek." diye devam etti.

Kenani mesajında ayrıca "ABD ve bazı Batılı ülkelerin doğrudan ve kapsamlı desteğiyle gerçekleşen Siyonist rejimin giderek artan vahşeti, bu sahte rejimin çöküş ve parçalanma tehlikesinden duyduğu korkunun bir göstergesidir.

İsrail rejiminin bölgede ve dünyada nefes alanı her geçen gün daralıyor, bu rejime karşı küresel öfke yayılıyor, toplumda ve İsrail rejimi elitlerinde umutsuzluk derinleşiyor, rejimin ve işgalcilerin karanlık geleceği giderek artıyor." ifadelerine yer verdi.