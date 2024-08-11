11 Ağu 2024 18:06
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News ID: 85565270
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Kenani: Siyonist rejimin Aksa tufanından bu yana yaşadığı stratejik başarısızlıklar telafi edilemeyecek

11 Ağu 2024 18:06
News ID: 85565270
Kenani: Siyonist rejimin Aksa tufanından bu yana yaşadığı stratejik başarısızlıklar telafi edilemeyecek

Tahran, İRNA - Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Filistinlilere karşı işlenen korkunç suçlara ve katliamlara rağmen Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonundan bugüne kadarki stratejik başarısızlıklarının hiçbir zaman telafi edilemeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya platformu üzerinden yayınladığı mesajda "Filistinlilerin her yerde ve her zaman kitlesel ve korkunç bir şekilde öldürülmesi, Siyonist rejimin terörist doğasını ve bu zalim rejimin insan karşıtı destekçilerinin gerçek yüzü, ABD ve bazı Avrupalı ​​iddiacıların insan hakları sloganlarının yalanlarını tüm dünyaya gösterdi." ifadelerini kullandı. 

Kenani mesajına "Elbette bu suçlara ve Filistinlilere yönelik iğrenç katliamlara rağmen Siyonist rejimin Aksa Tufanı operasyonundan bugüne kadarki stratejik başarısızlıkları hiçbir zaman telafi edilemeyecek." diye devam etti. 

Kenani mesajında ayrıca "ABD ve bazı Batılı ülkelerin doğrudan ve kapsamlı desteğiyle gerçekleşen Siyonist rejimin giderek artan vahşeti, bu sahte rejimin çöküş ve parçalanma tehlikesinden duyduğu korkunun bir göstergesidir.

İsrail rejiminin bölgede ve dünyada nefes alanı her geçen gün daralıyor, bu rejime karşı küresel öfke yayılıyor, toplumda ve İsrail rejimi elitlerinde umutsuzluk derinleşiyor, rejimin ve işgalcilerin karanlık geleceği giderek artıyor." ifadelerine yer verdi.

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