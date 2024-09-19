Hizbullah "El-Merc" üssünü hedef aldı / Bir Siyonist asker öldü

Haber kaynakları, Hizbullah'ın işgal altındaki Kuzey Filistin'deki Siyonistlere yönelik saldırısına dair daha fazla ayrıntı bildirdi.

El-Meyadin muhabiri, Lübnan'ın güneyinden yaptığı haberde, “Kiryat Şimona ile Maskaf Am” arasında bir aracın hedef alındığını belirtti.



Siyonist rejim medyası da kuzeyde ciddi bir olay yaşandığını bildirerek helikopter talep edildiğini ve bölgeye yedi ambulansın gönderildiğini aktardı.

Bu kaynaklar, altı Siyonist askerin yaralandığını, yaralılardan birinin durumunun kritik olduğunu ve diğerlerinin de ağır yaralı olduğunu kaydetti.

Eş zamanlı olarak Hizbullah'ın Savaş Enformasyon Dairesi, yayınladığı bir bildiride “Gazze'deki onurlu ve cesur direnişe destek ve direnen Filistin halkını koruma amacıyla, İslami Direniş mücahitleri bu sabah yerel saatle 19 Eylül 2024 Perşembe günü 07:45'te Siyonist rejim askerlerinin toplandığı 'El-Merc' üssünü uygun silahlarla hedef almış ve çok sayıda asker ölmüş ve yaralanmıştır.” ifadelerine yer verildi.