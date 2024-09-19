Cumhurbaşkanından Lübnan halkına taziye: Uluslararası kuruluşlar sorumluluklarını yerine getirsin

Cumhurbaşkanı, Lübnan’da binlerce vatandaşın yaralanması ve onlarcasının şehit düşmesiyle sonuçlanan patlama olayını, işgalci rejim tarafından gerçekleştirilen ve sıradan vatandaşlarla diğerleri arasında ayrım gözetmeyen terör eylemi olarak nitelendirdi.

Pezşekiyan mesajında “Siyonist rejimin terörist saldırısı sonucu, siviller ile diğerleri arasında ayrım gözetmeden gerçekleştirilen toplu suikast sonucu şehit düşen ve yaralanan binlerce Lübnanlı vatandaş için derin taziyelerimizi ve başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.” ifadelerini kullandı.

Mesajın devamında “Allah yenilmezdir ve intikam alır; suçlu mutlaka adil bir şekilde cezalandırılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan mesajında ayeıca “İran İslam Cumhuriyeti, Lübnan halkını hedef alan bu iğrenç suçu kınıyor ve Lübnan hükümeti ile halkına desteğini vurguluyor. Uluslararası kuruluşlardan, sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Allah Lübnan’ı ve halkını korusun, şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa versin.” dedi.