Adalet Bakanı: BRICS, tek taraflı yaptırımlarla mücadele için adım atmalı

Emin Hüseyin Rahimi, Çarşamba akşamı Moskova'da düzenlenen BRICS ülkeleri Adalet Bakanları toplantısında, BRICS grubunun daha da güçlendirilmesinin, Amerika Birleşik Devletleri'nin zorba ve yanlış hegemonya kullanımını engellemede etkili bir araç olmasını umduğunu dile getirdi.

Rahimi, bağımsız ve özgür uluslara karşı uygulanan yasa dışı tek taraflı ekonomik yaptırımların, egemenlik eşitliği ve diğer ülkelerin iç işlerine karışmama gibi uluslararası hukukun tanınmış ilkelerini açıkça ihlal ettiğini vurguladı.

Adalet Bakanı, bu yasa dışı yaptırımların uluslararası ilişkiler üzerinde yıkıcı etkileri olduğunu, ülkelerin mali kaynaklarına erişimini engellediğini ve iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle mücadele veya insani yardım sağlama gibi uluslararası işbirliğine dayalı süreçlerde ülkelerin etkili rol oynamasını kısıtladığını hatırlattı.

Rahimi, son yıllarda Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı gibi uluslararası kuruluşların, tek taraflı zorlayıcı önlemler ve halkların insani yardımlara erişimini engelleyen tek taraflı yaptırımların yasa dışı olduğunu onayladığını belirtti.

Rahimi, BRICS'in bu yasa dışı eylemlerle mücadele ederken uluslararası alanda hukukun üstünlüğünün etkili bir şekilde tesisine katkıda bulunabileceğini ifade etti.