İran, Lübnan'daki büyükelçisine yönelik saldırıyı takip ediyor; BM Güvenlik Konseyi, İsrail'in suçunu kınamalı

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, Çarşamba günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi ile Genel Kurul başkanlarına gönderdiği bir mektupta "İran İslam Cumhuriyeti, büyükelçimize Lübnan'da yapılan ve yaralanmasına yol açan saldırıyı ciddiyetle takip edecek ve bu korkunç suça ve hukuk ihlallerine yanıt vermek için gerekli adımları atma hakkını uluslararası hukuk çerçevesinde saklı tutmaktadır." ifadelerine yer verdi.

İran'ın BM'deki kıdemli diplomatı, "Sivillere yönelik geniş çaplı, sistematik ve öldürme, katliam, büyük acılar yaratma ve ağır yaralanmalara neden olma amacı güden bu korkunç suç, insanlığa karşı bir suç teşkil etmektedir. Bu durum, Siyonist rejimin, Filistinlilere yönelik işlenen savaş suçları ve soykırım da dahil olmak üzere, vahşi suçlarının ötesinde, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit olduğunu göstermektedir. Bu yasa dışı eylemlere derhal müdahale edilmelidir ve uluslararası toplum, Siyonist rejim yetkililerinin dokunulmazlığına son vermek için hızla harekete geçmelidir" dedi.

İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin, İran İslam Cumhuriyeti'nin Lübnan'daki diplomatik temsilcisinin hedef alınmasının yanı sıra, Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali ile Lübnanlı sivillerin hedef alınmasını ve İsrail'in terörist eylemlerini güçlü bir şekilde kınamaları gerektiğini vurguladı.