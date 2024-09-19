Dışişleri Bakanı'ından Büyükelçi Emani'yi ziyaret

Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi bugün Tahran'daki bir hastanede, Siyonist rejimin terör saldırısında yaralanan Lübnan Büyükelçisi Mücteba Emani'yi ziyaret etti ve onu tedavi eden doktor Seyyid Hasan Kazızade Haşimi ile görüştü.

Mücteba Emani, bu görüşmede Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İran İslam Cumhuriyeti Kızılayı'nın yaralıların büyük bir kısmını hızlı bir şekilde ülke hastanelerine sevk etme çabasından ötürü teşekkürlerini iletti ve terör saldırısının nasıl gerçekleştiği ve boyutları hakkında bilgi verdi.

Haşimi ise büyükelçimizin tedavi sürecini ayrıntılarıyla açıklayarak, onun yakında görev yerine dönebileceğinden emin olduğunu ifade etti.

Ayrıca, hastane başhekimi ve Sağlık Bakanlığı yetkilileri de olayın diğer yaralıları ve onların tedavi süreci hakkında açıklamalarda bulundu.