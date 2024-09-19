Cumhurbaşkanı: Müslümanların birlik ve dayanışması gücümüzü artırır

Dr. Mesud Pezeşkiyan, farklı İslam ülkelerinden alimler ve düşünürlerin katılımıyla Liderler Zirvesi Salonu'nda düzenlenen 38. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, “Birlik olmalıyız, Müslümanların birlik ve dayanışması gücümüzü artırır” dedi.

Cumhurbaşkanı sözlerine "Ülkede tüm sloganım, el ele vermemiz gerektiği, Müslümanların birlik ve dayanışmasının gücümüzü artıracağı yönünde oldu." diye devam etti.

Dr. Pezeşkiyan, tüm gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı birlik içinde olduğunu belirterek, "Biz Müslümanlar olarak gerçekten böyle miyiz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı, Allah’ın kitabının isyanı ve anlaşmazlığı yasakladığını ifade ederek, ayrılığın, Allah’ın ipine sarılmamak anlamına geldiğini söyledi.

Pezeşkiyan konuşmasının devamında “2-3 milyon İsrailli, Müslümanları yok ediyor, kadınları, çocukları, yaşlıları ve hastaları öldürüyor, hastaneleri ve camileri bombalıyor, biz de sadece izliyoruz. Çünkü bir arada değiliz, İsrail bu suçları işlemeye cesaret ediyor.” ifadelerini kullandı.

“İsrail bu suçları işliyor çünkü ortak bir bakış açımız ve dilimiz yok. İslami birliğimiz yok. Basit meselelerde bile kavga ediyoruz. Namaz ve oruç, birlik içindir. Birlik olmayacaksan, neden namaz kılıp oruç tutuyorsun?” diyen Cumhurbaşkanı “Namaz kılmak, Müslümanlar arasında birlik demektir, ortak bir dil ve bakış açısına sahip olmak demektir, gayrimüslimlerin Müslümanlara karşı istediklerini yapamaması demektir.” dedi.

Dr. Pezeşkiyan, Avrupalıların kendi aralarındaki tüm anlaşmazlıklara rağmen sınırları kaldırıp paralarını birleştirdiklerini ve rahatça bir araya geldiklerini, ancak Müslümanların ise birbirlerine duvar ördüğünü, birbirlerini engellediğini ve hatta bazen birbirlerini öldürdüğüne dikkat çekerek "Biz Müslümanız, ancak bu ayrılık ve anlaşmazlığı aramızda yaratan ve güçlendiren düşmandır." dedi.