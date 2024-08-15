Kenani: İsrail rejimi ABD'nin desteğiyle insanlığa karşı suç işliyor

Nasır Kenani, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siyonist rejim, 10 ay içinde Gazze Şeridi'nde yaklaşık 15 bini çocuk olmak üzere 40 bin masum Filistinli insanı öldürdü, 100 binden fazla kişiyi yaraladı ve binlerce kişiyi enkaz altında bıraktı veya kaybolmasına neden oldu. Buna rağmen, Amerikalı yetkililer küstahça Filistinlileri ve direniş gruplarını "terörist" olarak nitelendiriyor ve ABD hükümeti İsrail'i "teröristlere" karşı savunmaya kararlı olduğunu söylüyor!" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD hükümetinin saçma ve yalan yanlış bir mantıkla Filistinlilerin soykırımını mali, askeri ve siyasi olarak desteklediğini belirterek "Siyonist rejim, Batı'nın ve özellikle ABD hükümetinin tam desteğiyle onlarca yıldır Filistin halkının temel, doğal ve insani haklarını sistematik ve ağır bir şekilde ihlal eden ve "insanlığa karşı suç" işleyen bir "ırkçı terör rejimi"dir." dedi.

Kenani, bunun sadece ABD hükümeti için sürekli ve silinmez bir utanç kaynağı olmadığını, aynı zamanda uluslararası hukuki takibata açık bir uluslararası sorumluluk olduğunu vurguladı.