Türkiye’de DAEŞ operasyonu: 65 şüpheliye gözaltı

AA’ya göre, Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 17 ilde terör örgütü DAEŞ’e yönelik düzenlenen operasyonda 65 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Operasyonlarda görev alan polisleri tebrik eden Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Türkiye İçişleri Bakanı Yerlikaya Mart ayında yaptığı açıklamada, 30 farklı ilde DAEŞ'e yönelik operasyonlarda 147 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yerlikaya, 1 Haziran 2023-25 Mart 2024 tarihleri arasında DAEŞ’e yönelik toplam 1329 operasyon düzenlendiğini, operasyonlarda 2 bin 919 şüphelinin yakalandığını açıklamıştı.