25 Tem 2024 12:15
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News ID: 85548702
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Türkiye'de DAEŞ bağlantılı oldukları şüphesiyle 72 kişi tutuklandı

25 Tem 2024 12:15
News ID: 85548702
Türkiye'de DAEŞ bağlantılı oldukları şüphesiyle 72 kişi tutuklandı

Tahran, İRNA- Türkiye İçişleri Bakanı, güvenlik güçlerinin terör örgütü "IŞİD" ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 72 kişiyi tutukladığını açıkladı.

TASS haber ajansının aktardığına göre, Ali Yerlikaya bu konuda eski adıyla Twitter olan "X" sosyal medya platformunda " DAEŞ terör örgütüne karşı 13 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 72 kişi tutuklandı." açıklamasında bulundu.

Bu habere göre, şüpheliler Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, Trabzon ve diğer yerlerde yakalandı. Türkiye'nin güvenlik güçleri düzenli olarak DAEŞ'e karşı operasyonlar düzenlemektedir. Bu terör örgütü, Türkiye'de birçok terör saldırısının sorumluluğunu üstlenmiştir.

Türkiye İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, son bir yıl içinde bu terör örgütü ile bağlantılı olduğu şüphesiyle üç binden fazla kişi tutuklanmıştır. Daha önce de Türkiye polisi, Mayıs ayında 12 ilde geniş çaplı bir operasyonda DAEŞ ile bağlantılı olduğu şüphesiyle 41 kişiyi tutuklamıştı.

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