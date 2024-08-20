Siyonist General: Savaşın hiçbir hedefine ulaşamadık / Sadece Netanyahu anlaşmaya karşı çıkıyor

Gadi Eisenkot, bugün yaptığı açıklamada, "7 Ekim 2023'te yaşanan başarısızlıktan sonra yapılacak en iyi şey, savaşı sonlandırmak ve esirleri geri getirmektir." dedi.

İsrail ordusu, on aydan uzun süredir Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını Hamas hareketini yok etmek ve İsrailli esirleri serbest bırakmak amacıyla başlattı, ancak şimdiye kadar bu hedeflere ulaşmakta başarısız oldu. Ayrıca, bazı Siyonist esirler, İsrail rejim ordusunun Gazze Şeridi'ndeki bombalamaları nedeniyle hayatını kaybetti.

Eisenkot, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden 6 İsrailli esirin cesetlerini geri getirdiği iddiasına tepki göstererek, "Esirleri geri getirmek için hızla harekete geçmeliyiz, aksi takdirde geri getirecek canlı esir kalmayacak." dedi.

Görevinden istifa eden İsrail rejimi Savaş Kabinesi üyesi Eisenkot, tüm askeri ve güvenlik kurumlarının başkanları ile kabine üyelerinin çoğunluğunun anlaşmaya varılmasını istediğini, ancak sadece Başbakan Binyamin Netanyahu'nun buna karşı olduğunu belirtti.