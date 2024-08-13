Pezeşkiyan ile İngiltere Başbakanı arasında telefon görüşmesi

İngiltere Başbakanlığı yaptığı bir açıklamada, Starmer’in Pezeşkiyan ile telefonda görüştülerini belirtti.

İngiltere Başbakanlığının açıklamasında, “Başbakan bu görüşmede bölgedeki durumdan derin endişe duyduğunu belirtti ve tüm taraflara gerilimi azaltma ve bölgede daha fazla çatışmadan kaçınma çağrısında bulundu.” denildi.

Açıklamada, Starmer’in yanlış hesaplama riskinin ciddi olduğunu söylediği ve İran’a İsrail’e saldırmaktan kaçınması talebinde bulunduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanlığı’ndan yapılan açıklamanın devamında “Starmer Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'ye insani yardımın artırılması konusundaki kararlılığını vurgulayarak, diplomatik müzakerelere ve belirtilen hedeflere ulaşılmasına odaklanılması gerektiğini vurguladı.” denildi.

İki tarafın ayrıca, İran ve İngiltere arasındaki diyaloğun iki ülkenin yararına olduğu konusunda mutabık kaldığı açıklandı.

Bu telefon görüşmesine ve ABD, İngiltere ve diğer üç Avrupa ülkesinin liderlerinin ortak açıklamasına atıfta bulunan Sky News, bunu Starmer için "yoğun bir diplomasi gecesi" olarak nitelendirdi.

ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya başkanları Pazartesi gecesi yaptıkları ortak açıklamada, İran'ın Siyonist rejime yönelik olası bir misilleme saldırısından çekilmesini talep ederek, İran'ın ve bölgedeki direniş gruplarının saldırılarına karşı bu rejimi destekleyeceklerini bildirdi.

İngiltere ayrıca, Pazartesi günü Fransa ve Almanya ile yayınladığı ortak bildiride, savaşın sona ermesi ve tutuklu olan tüm esirlerin serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Açıklamada ayrıca Gazze halkının "yardımların derhal ve sınırsız olarak ulaştırılması ve dağıtımına" ihtiyacı olduğu belirtildi.