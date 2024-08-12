Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan Siyonist rejimin eylemlerine kınama

Cumhurbaşkanı Dr. Mesud Pezeşkiyan bugün öğle saatlerinden önce Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, Vatikan'ın dünyada barış, istikrar ve güvenliğin tesisine yönelik tutumlarını takdir etti ve Siyonist rejimin Gazze'deki vahşetini derhal durdurmak, bu bölgenin ablukasını kaldırmak ve insanlara uluslararası toplum ve insan hakları örgütleri ile istişareler yoluyla yardım sağlamak için Vatikan'ın daha aktif bir rol üstlenmesini istedi.

Cumhurbaşkanı, Gazze'deki kadın ve çocukların soykırımı ve katledilmesi, bölgedeki ülkelerde korkakça suikastlar ve mülteci kamplarının bulunduğu hastaneler ve okullara saldırıların Siyonist rejimin sadece bazı suçları olduğunu belirtti. Ayrıca, 10 ay geçmesine rağmen, bu rejimin Gazze'de eşi benzeri görülmemiş cinayet ve insan katliamını durdurması için halkların beklentilerinin yanıtsız kaldığını, ABD ve bazı Batı ülkelerinin bu rejimi bu suçlar, soykırım ve suikastlarda desteklediğini ve uluslararası örgütlerin sessiz kalarak Siyonist rejimi teşvik ettiğini ifade etti.

Pezeşkiyan, İran İslam Cumhuriyeti'nin savaş ve kan dökmekten kaçınma ve küresel barış ve güvenliği artırma konusundaki ilkeli duruşuna vurgu yaparak, Siyonist rejimin kadın ve çocukları katletme, hastanelere ve okullara saldırma ve ülkemizdeki misafiri terörle öldürme eylemlerinin tüm insani ve hukuki ilkelere aykırı olduğunu belirtti. Uluslararası düzenlemelere göre, saldırıya uğrayan bir ülkenin saldırgana karşı savunma ve yanıt verme hakkının saklı olduğunu vurguladı.

Vatikan Başbakanı Kardinal Pietro Parolin ise bu telefon görüşmesinde Papa Francis'in Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki zaferinden dolayı tebrik mesajını iletti ve Cumhurbaşkanı'nın dünya ile yapıcı etkileşim konusundaki ilkeli tutumunu ve küresel barış ve istikrarın korunması ve artırılması konusundaki vurgusunu takdir ettiğini belirtti. Vatikan'ın iki devlet arasındaki ilişkilerin daha da genişlemesini arzuladığını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölge ve dünya ülkeleri arasında etkileşim, işbirliği ve uyumu artırma yolundaki tutumlarını desteklediğini ifade etti.

Vatikan Başbakanı ayrıca Gazze'de sivillerin katledilmesinin derhal durdurulması ve bu bölgede derhal bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.