BM, İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumlara yapılan hak ihlallerinin araştırılmasını talep etti

BM Genel Sekreter Yardımcısı Sözcüsü Farhan Hak, Çarşamba günü yerel saatle düzenlenen bir basın toplantısında, İsrail insan hakları grubu B'T Selem'in, İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin ciddi ve sistematik insan hakları ihlallerini detaylandıran son raporu hakkında bir soruya yanıt olarak, "İnsan hakları normlarının bu kadar ciddi şekilde ihlal edildiği tüm iddialar tam olarak incelenmeli ve hesap verilebilirlik sağlanmalıdır," dedi.

Hak, "İnsan hakları normlarının bu kadar ciddi şekilde ihlal edildiği her durumda, bunun araştırılması gerektiğine inanıyoruz. İsrail ve işgal altındaki Filistin toprakları ile ilgilenen insan hakları meslektaşlarımız, bu iddiaların tümünü takip etmeye devam edecekler," diye ekledi.

Şimdiye kadar, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğu ve ABD'nin katılımıyla Hamas ve İsrail arasında Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir değişimi için yapılan görüşmeler sonuçsuz kaldı. Hamas Siyasi Büro Başkanı ve ateşkes anlaşması müzakerecisi İsmail Haniye, Dr. Mesud Pezeşkiyan'ın cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılmak üzere geldiği Tahran'da, sabahı suikasta uğradı.

İsrail'in 7 Ekim saldırılarını organize ettiğine inandığı Yahya Sinvar, İsmail Haniye'nin Tahran'da suikasta uğramasının ardından Hamas Siyasi Büro Başkanı olarak atandı. 62 yaşındaki Sinvar, Gazze Şeridi'ndeki Hamas hareketinin liderliğini üstlenmişti. Sinvar, 1989 yılında bir İsrail mahkemesi tarafından dört kez müebbet hapis ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılmış, ancak 2011 yılında mahkum takasıyla 22 yıl hapis yattıktan sonra serbest bırakılmıştı. Sinvar, ABD'nin iddia edilen arananlar listesinde bulunan Hamas liderlerinden biri olarak kabul ediliyor.