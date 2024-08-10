Bölge ülkelerinden Siyonist rejimin Tabiin katliamını kınama

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, yaptığı kınama açıklamasında soykırımcı İsrail’i durdurmak için adım atmayanların suçlara ortak olduğuna işaret ederek " İsrail, Gazze şehrinin Derec mahallesindeki bir okul binasına sığınmış yüzden fazla sivili katlederek insanlığa karşı yeni bir suç işlemiştir. Bu saldırı, Netanyahu Hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini sabote etmek istediğini bir kere daha göstermiştir. İsrail’i durdurmak için adım atmayan uluslararası aktörler, bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki bir okulun İsrail tarafından bombalanmasını şiddetle kınayan bir bildiri yayımladı. Bildiride, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varmak için arabulucuların çabalarının arttığı bir dönemde, İsrail'in sivillere yönelik suçlarının artmasının bu rejimin savaşı bitirme konusunda siyasi iradesi olmadığını açıkça gösterdiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Tabiin Okulu'nu bombalamasının uluslararası hukukun açık bir ihlali ve sivillerin planlı bir şekilde katledilmesinin yanı sıra sığınakların hedef alınmasının devamı olduğunu vurguladı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı ise Gazze'nin bombalanmasının ve çocukların ve sivillerin öldürülmesinin, İsrail rejimi hükümetinin uluslararası hukuk kurallarına önem vermediğini gösterdiğini belirtti. Lübnan Dışişleri Bakanlığı, artan suçların ateşkes sağlama çabalarıyla eş zamanlı olarak, İsrail'in savaşı uzatma niyetinde olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bakanlık, uluslararası toplumu, Gazze'deki Filistinlilerin korunması ve insani felaketle mücadele edilmesi için birleşik bir tutum almaya çağırdı.

Katar Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, İsrail'in rejiminin Tabiin Okulu'ndaki yeni suçunu şiddetle kınadı. Katar, ayrıca Gazze'deki okulların ve sığınakların İsrail rejimi tarafından tekrar tekrar hedef alınmasına yönelik acil uluslararası soruşturma çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı da Gazze'de toplu katliamların durdurulmasını ve bu bölgedeki eşi benzeri görülmemiş insani felaketin sona erdirilmesini talep eden bir bildiri yayımladı.

Daha önce çeşitli Filistinli gruplar, ABD'yi Gazze şehrindeki Tabiin Okulu'nda İsrail'in işlediği yeni suçun suç ortağı olarak ilan etmiş ve bu okulda yerinden edilmiş Filistinlilerin ABD'nin Tel Aviv'e verdiği silahlarla katledildiğini vurgulamıştı.

Ayetullah Uzma Sistani'nin Necef'teki bürosu da yayımladığı bildiride, İsrail rejiminin Tabiin Okulu'nu hedef alan büyük cinayetini kınamış ve bu dehşet verici suçun son 10 aydan fazla süredir devam eden ardışık cinayetler zincirine eklendiğini belirtmiştir.

Yemen'in Ensarullah Hareketi Siyasi Bürosu da Gazze şehrindeki Tabiin Okulu'na düzenlenen Siyonist rejim saldırısında 100'den fazla Filistinli mültecinin şehit olmasına tepki olarak yayımladığı bildiride, İsrail'in Filistin halkına karşı ardı ardına kanlı suçlar işlemeye devam ettiğini açıkladı.

Irak Başbakanı da Siyonistlerin vahşi saldırılarını, özellikle de bugün Tabiin Okulu'na düzenlenen ve 100'den fazla kişinin şehit olmasına yol açan saldırıyı kınayarak, Gazze'deki çocukların Siyonistlerin vahşetine karşı direnişinde kadınların sabrının çok etkili olduğunu ve kadınların sabrı olmasaydı Gazze'nin ayakta kalamayacağını vurguladı.