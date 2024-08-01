Ali Bakıri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu telefon görüşmesinde Suudi heyetin İran cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılımını takdirle karşıladı.

Bakıri, "Sahte siyonist rejim, İsmail Heniyye'ye yönelik suikastla kırmızı çizgileri aştı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini ihlal ederek bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktı" dedi.

Ali Bakırı, "İran, sahte Siyonist rejime sert ve pişman edici bir yanıt verme konusundaki doğal ve meşru hakkını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Bakıri ayrıca Haniye'ye yönelik işlenen ve İran'ın ulusal güvenliğini ihlal eden bu cinayetin takip edilmesi için İslam İşbirliğı Teşkilatı'nın acil toplanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise, Siyonist rejim tarafından Haniye'ye yapılan suikastı ve İran'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini kınayarak, bölgenin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Bölgede gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayan Faysal bin Ferhan, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantı düzenlemesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi ve iki ülke arasında istişarelerin devam etmesine vurgu yaptı.