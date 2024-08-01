1 Ağu 2024 13:48
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News ID: 85555565
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Ali Bakıri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

1 Ağu 2024 13:48
News ID: 85555565
Ali Bakıri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı ile telefonda görüştü

Tahran, İRNA- İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefonda Siyonist rejimin Hamas Lideri İsmail Haniye'ye yönelik düzenlediği suikastı görüştü.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri bu telefon görüşmesinde Suudi heyetin İran cumhurbaşkanlığı yemin törenine katılımını takdirle karşıladı.

Bakıri, "Sahte siyonist rejim, İsmail Heniyye'ye yönelik suikastla kırmızı çizgileri aştı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin güvenliğini ihlal ederek bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi tehlikelerle karşı karşıya bıraktı" dedi.

Ali Bakırı, "İran, sahte Siyonist rejime sert ve pişman edici bir yanıt verme konusundaki doğal ve meşru hakkını saklı tutuyor." ifadesini kullandı.

Bakıri ayrıca Haniye'ye yönelik işlenen ve İran'ın ulusal güvenliğini ihlal eden bu cinayetin takip edilmesi için İslam İşbirliğı Teşkilatı'nın acil toplanması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ise, Siyonist rejim tarafından Haniye'ye yapılan suikastı ve İran'ın toprak bütünlüğünün ihlal edilmesini kınayarak, bölgenin durumunun kritik olduğunu ifade etti.

Bölgede gerilimin azaltılması gerektiğini vurgulayan Faysal bin Ferhan, ülkesinin İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil toplantı düzenlemesini memnuniyetle karşıladığını bildirdi ve iki ülke arasında istişarelerin devam etmesine vurgu yaptı.

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