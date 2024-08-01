Bakıri: İran, Tahran'da Şehit Haniye'ye düzenlenen suikasta yanıt verme hakkından vazgeçmeyecek

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile telefonda görüşerek, İslami direniş hareketinin lideri Sayın İsmail Haniye'nin Siyonist rejim tarafından şehit edilmesiyle ilgili son gelişmeler etrafında görüş alışverişinde bulundu.

Dr. Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreninde Türkiye Dışişleri Bakanı'nın katılımını takdir eden Bakıri, yeni hükümette iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğini umduğunu ifade etti.

Sayın İsmail Haniye'nin şehadetiyle ilgili Siyonist işgal rejiminin barbarca suçlarına değinen Bakıri, "Siyonist rejim, İran İslam Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğünü ve ulusal güvenliğini ciddi şekilde ihlal ederek, İslam dünyasının önde gelen şahsiyetlerinden ve Filistin direnişinin yorulmak bilmez mücahidlerinden Sayın Haniye'yi şehit etti." ifadesini kullandı.

" Bu terör eylemi uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü ilkelerine aykırı olup, bölgesel güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde tehlikeye atacaktır ve İran İslam Cumhuriyeti, bu bariz suça karşı kesin ve pişman edici bir karşılık verme yönündeki doğal ve meşru hakkından asla vaz geçmeyecek." vurgusunda bulunan Dışişleri Bakan Vekili " Filistin direnişinin önde gelen liderinin suikastı ve İran İslam Cumhuriyeti'nin ulusal güvenliğinin, ulusal egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlaliyle ilgilenmek için BMGK ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü toplantı yapması gerekiyor." ifadelerinin altını çizdi.

Bakıri ayrıca bölgedeki tüm ülkelerin bu menfur cinayeti kınaması ve Siyonist rejimin terör eylemlerine karşı kararlı önlemler alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Görüşmede Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Sayın Haniye'nin şehadeti nedeniyle İslam dünyasına başsağlığı dileyip Siyonist rejimin İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgilerini ve toprak bütünlüğünü açıkça ihlal eden terör eylemini kınayarak "İran İslam Cumhuriyeti'nin, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın acil bir toplantı düzenlemesine yönelik meşru ve diplomatik girişimini tam olarak destekliyoruz ve Türkiye de Filistin direnişinin bu seçkin liderinin şehadetinin yasını tutuyor." dedi.