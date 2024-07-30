Harazi: Siyonistlerin Hizbullah'a Yönelik Yeni İddiası Komplodan Başka Bir Şey Değil

İran'ın Stratejik Dış İlişkiler Konseyi Başkanı ve eski Dışişleri Bakanı Seyyid Kemal Harazi, Siyonistlerin Mecdel Şems olayını Lübnan Hizbullah'ına atfetmeye yönelik yeni komplolarına değinen konuşmasında, İsrail'in işgal altındaki Golan olayına ilişkin iddiasının, Filistin direnişinin nedeni olarak tanımladığı Gazze'deki El Ma'madani Hastanesi'nin bombalanması ve aralarında mazlum kadın ve çocukların da bulunduğu 500 sivilin şehit edilmesi sonrasındaki iddiasının tekrarı olduğunu belirtti.

Harazi, "İsrail şimdi de işgal altındaki Golan'a düzenlenen saldırının sorumlusunun Hizbullah olduğunu iddia ederek savaşı genişletmeyi planlıyor. İsrail'in iddiası gülünç çünkü işgal altındaki Golan'da yaşayanlar Siyonist rejime karşı çıkıyor ve şehrin kapı ve duvarlarına Beşar Esad'ın fotoğraflarını asıyorlar. Dün Netanyahu'nun bölgeye ziyareti sırasında kendisine karşı protesto düzenlendi. Nasıl oluyor da Suriye'nin müttefiki olan Hizbullah'ın Suriye Golan'ının sadık sakinlerini bombalaması mümkün olabiliyor?" söylediğini aktardı.

Stratejik Dış İlişkiler Konseyi başkanı, "Bu bir komplodan başka bir şey değil ve İsrail şunu bilmeli ki kumar oynarsa sert tepkilerle karşılaşacaktır. Netanyahu için en iyi çözüm Gazze'deki acımasız savaşın sona ermesidir; Çünkü savaşın devam etmesi ve genişlemesiyle ona yıkım ve öldürmeden başka bir şey verilmeyecektir." diye sözlerine ekledi.