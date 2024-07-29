Hizbullah İsrail'in El-Bağdadi üssünü ateş altına aldı

Hizbullah Hareketi bugün yayımladığı bildiride, işgal altındaki Filistin'in kuzeyinde bulunan El-Bağdadi üssünü roket saldırısıyla hedef aldıklarını belirtti. Bildiride, Hizbullah savaşçılarının Gazze Şeridi'ndeki direnişi desteklemek ve cesur Filistin halkına destek vermek amacıyla, ayrıca Siyonist düşmanın Şekra kasabasında gerçekleştirdiği saldırılar ve teröre yanıt olarak bugün Pazartesi günü El-Bağdadi üssünü onlarca Katyuşa roketiyle vurdukları ifade edildi.

Öte yandan, Siyonist rejim medyası, işgal altındaki kuzey Filistin'de yer alan Kiryat Şmona çevresinde bir insansız hava aracı saldırısı sonucu patlama meydana geldiğini bildirdi. Bu medyalara göre, yangın söndürme ekipleri, Lübnan'dan atılan roketlerin isabet etmesi sonucu Ramim Tepeleri'ndeki "Goma" kavşağında çıkan dört yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu saldırılar, İsrail ordusunun bugün güney Lübnan'da Mis el-Cebel ve Şekra bölgeleri arasındaki yol üzerinde bulunan bir araca yönelik insansız hava aracı saldırısında iki kişiyi yaralamasının ardından gerçekleşti.