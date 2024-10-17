Dünya, ABD ve Almanya’nın Siyonistlerin silah tedarikçileri olarak desteğini unutmayacak

Bekaî Hamane, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Siyonist rejimin El-Ma'ameddani Hastanesi'ne yaptığı hava saldırısının yıldönümünde, acımasızlığın ideolojik kibir ve cezasızlıkla birleştiğinde sınır tanımadığını hatırlatarak "Bu saldırı, 500'den fazla yaralı kadın ve çocuk da dahil olmak üzere birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu." ifadelerini kullandı.

Gazze’de mazlum halkın, 17 Ekim 2023 gecesi bu hastaneye sığındığını ancak İsrail savaş uçakları tarafından katledildiğini belirten Hamane, bu olayın soykırımın ilk günlerinde İsrail’in işlediği savaş suçlarından biri olduğunu ve uluslararası toplum tarafından güçlü bir şekilde kınandığını vurguladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin tam desteğiyle İsrail rejiminin cezasız kalacağından duyduğu güvenin, bu tür suçların tekrarlanmasına ve Filistinlilere karşı daha geniş çaplı bir savaşın başlatılmasına neden olduğunu ifade etti ve ayrıca, ABD ve Almanya'nın, İsrail’in en büyük silah tedarikçileri ve suçlarını meşrulaştırıcıları olarak anılacağını, suç ortaklığının da en az işlenen suç kadar iğrenç olduğunu söyledi.