Hizbullah Yetkilisi: Lübnan'a karşı geniş çaplı savaş, İsrail rejiminin sonunu getirir

Lübnan Parlamentosu üyesi Muhammed Raad, Lübnan'ın güneyindeki Sayda şehrinde Ayetullah Şeyh Afif el-Nablusi'nin vefatının birinci yıl dönümünde yaptığı konuşmada, İsrail rejimini Lübnan'a karşı geniş çaplı bir savaşa başlamaması konusunda uyardı ve bu savaşın bölgesel bir savaşa yol açacağını belirtti.

Raad, Gazze Şeridi'ndeki düşman İsrail'in hedeflerinin, bu bölgedeki halkın kahramanca direnişi ve Direniş Ekseni'nin onları desteklemesi nedeniyle başarısız olduğunu ekledi.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdullah Buhabib de, İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik herhangi bir geniş çaplı saldırısının bölgesel bir savaşa yol açacağını söyledi.

Buhabib, bazı kişilerin de düşündüğü gibi savaşın sadece Lübnan için değil, herkes için yıkıcı olacağını belirterek, bu nedenle itidalin daha iyi olacağını ifade etti.