Hamburg İslam Merkezi'nin kapatılması özgürlük ve insan hakları savunucularına yapılan bir saldırıdır

Din adamı Ayetullah Hüseyin Nuri Hemedani, yayınladığı mesajda, Almanya'da İslam Merkezi'nin ve ona bağlı kurumların, Almanya hükümeti tarafından asılsız bahanelerle kapatılmasının; din, maneviyat, barış, özgürlük, güvenlik, insan sevgisi ve insanlığa hizmetin yayılmasında yetmiş yıllık bir geçmişe sahip olması nedeniyle, kendisinin ve tüm dindarların, özgür insanların, gerçek insan hakları ve din özgürlüğü savunucularının ciddi endişelerine neden olduğunu ifade etti.

Ayetullah Nuri Hemedani, bu merkezin büyük Şii din adamı ve yüksek mertebeli hoca merhum Ayetullah el-Uzma Burucerdi'nin bir mirası olduğunu belirterek, bu büyük kültürel zulmün tüm Müslümanların kutsal değerlerine hakaret ve tüm tevhid ehli insanlara, adalet ve özgürlük savunucularına, maneviyat ve insan haklarına saldırı olduğunu vurguladı.

Bu din adamı, Almanya hükümeti tarafından gerçekleştirilen bu din karşıtı ve insan haklarına aykırı eylemi şiddetle kınadığını belirterek, Almanya hükümetinin, aşırılık yanlılarının ve din, özgürlük ve hukuki prosedürler karşıtlarının yararına olan bu yanlış karardan bir an önce dönmesini beklediğini ifade etti. Ayrıca, dünya genelindeki dini ve mezhebi merkezlerin, uluslararası kuruluşların ve dünya çapındaki insan hakları merkezlerinin, mazlum Alman Müslümanlarıyla dayanışma ilan ederek ve onlara destek vererek bu insanlık dışı davranışla mücadele etmelerinin gerektiğini söyledi.

Almanya İçişleri Bakanlığı, 25 Temmuz'da Hamburg İslam Merkezi'nin faaliyetlerine yönelik iddiaları gündeme getirerek, bu kuruluş ve ona bağlı kurumları kapattı.