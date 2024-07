Alman polisi Hamburg'daki İslam merkezine bir kez daha saldırdı

Alman polisi bu sabah bu binaya baskın düzenleyerek malarına el koydu. Bilgili bir kaynağa göre polis memurları bu haberin yayınlandığı sırada İslami Merkezi başkanının evinde bulunuyordu.

Almanya İçişleri Bakanlığı, Hamburg İslami Merkezi'nin (İZH) aşırı İslamcılık hedeflerini takip ettiğini iddiasında bulunarak yayınladığı bildirisinde, Çarşamba günü erken saatlerde mahkeme kararıyla örgüte ait 53 binanın sekiz Alman eyaletinde yetkililer tarafından arandığını söyledi.

Almanya'nın en eski camilerinden birini kapsayan ve turkuaz renkli dış görünümüyle ünlü olan Hamburg İslami Merkezi'nin yanı sıra Frankfurt, Münih ve Berlin'deki bağlı kuruluşların faaliyetleri de yasaklandı. Almanya'nın bu eylemi sonucunda dört Şii camii kapatılacak.

Alman polisi, Hamburg İslami Merkezi'nin Hizbullah'ın faaliyetlerini destekleme bahanesiyle geçen yılın ekim ayında bu İslami örgüte baskın düzenledi.

Ülkenin istihbarat teşkilatı o dönemde bu merkezin bazı camiler ve diğer gruplar üzerinde tam nüfuzu veya kontrolü olduğu iddiasını öne sürdü.

Alman istihbarat teşkilatına göre, bunlar genellikle "açıkça Yahudi ve İsrail karşıtı tutumları" destekliyorlar. Hamburg İslami Merkezi her zaman her türlü şiddet ve aşırıcılığı kınadığını vurgulamış, barışı ve dinler arası diyaloğu her zaman desteklemiştir.