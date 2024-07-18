Filistin'in BM Temsilcisi: İsrail'in Gazze'deki suçları tarihin en bariz soykırımıdır

Filistin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) düzenlenen Batı Asya konulu toplantıda bir konuşma yaptı.

Mansur, İsrail'in Gazze'de işlediği suçlara dikkat çekerek, "Gazze'de yaşananlar tarihin en belgeli soykırımı olarak kayıtlara geçiyor. Dünya bu suçları ne zaman kınayacak ve tekrarına tahammül etmekten vazgeçecek?" dedi.

Riyad Mansur "Neden İsrail tarafından uluslararası yasa ve normlar ihlal edilmeye devam ediliyor ama Siyonist rejimin engellenmesi ve durdurulması yönünde hiçbir adım atılmıyor?" diye devam etti.

Filistin'in BM Temsilcisi, "Uygulanmayan bir yasanın ne faydası var? İsrail, BM barınakları dahil evleri, hastaneleri, okulları ve şimdi de el-Mevasi'de olduğu gibi çadırlarda yaşayan insanları 9 ay boyunca bombaladığında bu yasalar ne anlama geliyor?" diye konuştu.