Gazze'de şehit sayısı 38.794’e ulaştı

El-Cezire'de yer alan habere göre, Filistin Sağlık Bakanlığı, Siyonist rejimin son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde 4 katliam gerçekleştirdiğini ve bunun sonucunda 81 kişinin şehit olduğunu, 198 kişinin de yaralandığını açıkladı. Bu rapora göre, bu sayılarla birlikte, Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ndeki şehit sayısı 38.794’e, yaralı sayısı ise 89.364’e ulaştı.

Bu haber, Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünün yakın zamanda Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin felaket durumu hakkında uyarıda bulunduğu ve bu bölgedeki hastanelerin en temel imkânlardan yoksun olduğunu belirttiği bir bildiriyi yayınlamasıyla eşzamanlı olarak duyuruldu. Örgüt, bu durumun devam etmesi halinde her saniye daha fazla insanın hayatını kaybettiğini vurguladı.

Uluslararası kuruluş, Gazze Şeridi'ndeki doktorların ve sağlık personelinin, bu bölgedeki sağlık sisteminin çöküşü nedeniyle büyük fiziksel ve psikolojik baskı altında olduğunu bildirdi ve her saldırının bölgedeki tıbbi ekipler ve sağlık personeli üzerinde dayanılmaz baskılara neden olduğunu belirtti.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütü, işgalci rejimin Gazze Şeridi'ne yönelik dokuz aydan fazla süren savaşında, doktorların ve sağlık personelinin ciddi psikolojik zararlar gördüğünü, çünkü güvenli bir yer kalmadığını ve her gün daha fazla insanın şehit olduğunu ifade etti.