Yemen'in Siyonist rejimin cinayetine karşı misillemeleri devam ediyor

Tuğgeneral Seri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Birinci

operasyonda "BENTLEY I" gemisi Kızıldeniz'de bir kaç insansız su altı aracı, İHA ve balistik füzeyle hedef alındı. ikinci operasyonda bir insansız su altı aracı Kızıldeniz'de petrol tankeri "CHIOS Lion" hedef alındı. Irak'taki İslami direnişle ortak bir operasyon olan üçüncü operasyon sırasında "Olvia" gemisi Akdeniz'de başarıyla hedef alındı." dedi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bir kez daha bu gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına girişi yasaklayan yasayı ihlal ettiği için hedef alındığının altını çizdi.