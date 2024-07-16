16 Tem 2024 10:24
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News ID: 85540267
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Yemen'in Siyonist rejimin cinayetine karşı misillemeleri devam ediyor

16 Tem 2024 10:24
News ID: 85540267
Yemen'in Siyonist rejimin cinayetine karşı misillemeleri devam ediyor

Tahran, İRNA - Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Tuğgeneral Yahya Seri, Pazartesi gecesi işgal altındaki Filistin'e giden ticari gemilere yönelik Kızıldeniz ve Akdeniz'de üç operasyon daha gerçekleştirildiğini duyurdu.

Tuğgeneral Seri konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Birinci

 operasyonda "BENTLEY I" gemisi Kızıldeniz'de bir kaç insansız su altı aracı, İHA ve balistik füzeyle hedef alındı. ikinci operasyonda bir insansız su altı aracı Kızıldeniz'de petrol tankeri "CHIOS Lion" hedef alındı. Irak'taki İslami direnişle ortak bir operasyon olan üçüncü operasyon sırasında "Olvia" gemisi Akdeniz'de başarıyla hedef alındı." dedi. 

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü bir kez daha bu gemilerin işgal altındaki Filistin limanlarına girişi yasaklayan yasayı ihlal ettiği için hedef alındığının altını çizdi.

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