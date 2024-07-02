2 Tem 2024 10:38
Journalist ID: 5630
News ID: 85526717
T T
0 Persons

Ekler

Yemen ABD, İngiltere ve Siyonist rejime bağlı 4 gemiyi hedef aldı

2 Tem 2024 10:38
News ID: 85526717
Yemen ABD, İngiltere ve Siyonist rejime bağlı 4 gemiyi hedef aldı

Tahran, İRNA-Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü dün gece yaptığı açıklamada, Siyonist rejim, ABD ve İngiltere'ye bağlı 4 gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, MSC (Unific) konteyner gemisi, Delonix ve Lucky Silver petrol tankerleri ile İngiliz Donanması'na ait Anvil Point gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Gemilerin seyir füzeleriyle hedef alındığını belirten Yahya Seri, MSC Unified konteyner gemisinin Umman Denizi'nde, Delonix petrol tankerinin Kızıldeniz'de, Lucky Silver petrol tankerinin Akdeniz'de ve Anvil Point gemisinin Hint Okyanusu'nda vurulduğunu ifade etti.

Seri, bu saldırının son bir haftada Delonix gemisine düzenlenen ikinci saldırı olduğunu duyurdu.

0 Persons

Ekler

İlgili haberler

yorumunuz

You are replying to: .