Yemen ABD, İngiltere ve Siyonist rejime bağlı 4 gemiyi hedef aldı

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı açıklamada, MSC (Unific) konteyner gemisi, Delonix ve Lucky Silver petrol tankerleri ile İngiliz Donanması'na ait Anvil Point gemisini hedef aldıklarını duyurdu.

Gemilerin seyir füzeleriyle hedef alındığını belirten Yahya Seri, MSC Unified konteyner gemisinin Umman Denizi'nde, Delonix petrol tankerinin Kızıldeniz'de, Lucky Silver petrol tankerinin Akdeniz'de ve Anvil Point gemisinin Hint Okyanusu'nda vurulduğunu ifade etti.

Seri, bu saldırının son bir haftada Delonix gemisine düzenlenen ikinci saldırı olduğunu duyurdu.