UNICEF: Han Yunus’taki saldırıda çok sayıda çocuk şehit oldu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’deki çocuklar için yine acımasız bir hafta olduğunu belirterek, “Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda çok sayıda çocuğun şehit olduğu bildirildi.” dedi.

Filistinlilerin defalarca yerinden edildiğini ancak hiçbir yerin güvenli olmadığını söyleyen Russell, “Çocuklar korunmalıdır. Rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor. Acının sona ermesi gerekiyor.” diye konuştu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (ICC) eski savcısı Luis Moreno Ocampo ise Siyonist rejimin Han Yunus'ta işlediği son suça tepki olarak bu rehimi sorumlu tutacak yasal ve uluslararası bir mekanizmanın oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ocampo El Cezire'ye verdiği röportajd, Siyonistlerin El Mawasi'de işlediği suçun savaş suçu olduğunu belirterek, “Bu olayla ilgili derhal soruşturma başlatılmalıdır” ded.

Ocampo, İsrail ordusunun bu eylemini, Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes ve çatışmaların durdurulması yönündeki son kararının ihlali olarak değerlendirdi.