13 Tem 2024 17:42
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News ID: 85538252
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Gazze'de şehit sayısı 38.443'e yükseldi + Video

13 Tem 2024 17:42
News ID: 85538252
Gazze'de şehit sayısı 38.443'e yükseldi + Video

Tahran, İIRNA - Filistin Sağlık Bakanlığı bugün Gazze Şeridi'nde, son 24 saat içinde Siyonist rejim ordusunun saldırılarında 190 Filistinlinin şehit düştüğünü ve yaralandığını, yaralı sayısının ise 38.500'e yaklaştığını duyurdu.

Gazze Şeridi Sağlık Bakanlığı'nın, savaşın iki yüz seksen birinci gününde yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verildi: "İsrail (rejim) ordusu son 24 saat içinde Gazze Şeridi'nde dört suç işledi ve bu suçlar 61 şehit ve 129 yaralıya yol açtı."

Bildiride, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların başladığı günden bu yana 38.443 Filistinlinin şehit olduğu ve 88.481 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail (rejim) ordusu bugün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrini bombalayarak en az 71 kişiyi şehit etti ve 289 kişiyi yaraladı. Bu bölge, İsrail (rejim) savaş uçaklarının bombardımanına maruz kalan binlerce Filistinli mültecinin yaşadığı bir yerdi.

Filistin İslami Cihad Hareketi, Han Yunus'taki "el-Mavasi" bölgesinde İsrail ordusunun vahşi katliamını, bu rejimin uluslararası yasalara tamamen kayıtsız kaldığının bir göstergesi olarak değerlendirdi.

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