Gazze Belediye Başkanı: Gazze Şeridi’nde su ve yiyecek kalmadı

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ndeki son durum hakkında bilgi verdi.

Yahya es-Serrac, “İşgalciler, Gazze’yi yaşanmaz hale getirmek için kasıtlı olarak kritik altyapıyı hedef alıyor. İşgalciler 9 ay öncesinden bu yana Tel el-Hava'ya saldırılar düzenliyor. Sanayi bölgesi, konut kulelerinde yaşayan yerinden edilmiş insanlarla dolu.” dedi.

Es-Serrac ayrıca "İşgalciler su kaynaklarını, ağaçları, camileri, okulları ve tüm altyapıyı vuruyor. Şücaiyye’deki altyapı ve konutların yüzde 35'i tamamen yıkıldı." dedi.

Gazze Belediye Başkanı, “Altyapının tamamen tahrip olması nedeniyle yerinden edilenlerin yerleştiği bölgelere su aktaramıyoruz. Yakıta ve iş makinelerine ihtiyacımız var, elektriğin de olması gerekiyor.” diye konuştu.