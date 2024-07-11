Han Yunus okulları ABD mühimmatıyla bombalanıyor

El Cezire'de yer alan habere göre, CNN'in bu raporunda, Salı günü Filistinli mültecilerin barındığı okulların bombalanmasında 30'dan fazla kişinin şehit olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

CNN daha önce de Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampındaki bir okulun bombalanmasına ilişkin videoları inceleyerek bu saldırının da Amerika yapımı mühimmatla gerçekleştirildiğini rapor etmiş ve bu katliamda da 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.