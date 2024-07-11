El Cezire'de yer alan habere göre, CNN'in bu raporunda, Salı günü Filistinli mültecilerin barındığı okulların bombalanmasında 30'dan fazla kişinin şehit olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
CNN daha önce de Gazze Şeridi'nin merkezindeki Nuseyrat kampındaki bir okulun bombalanmasına ilişkin videoları inceleyerek bu saldırının da Amerika yapımı mühimmatla gerçekleştirildiğini rapor etmiş ve bu katliamda da 40'tan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.
Han Yunus okulları ABD mühimmatıyla bombalanıyor
11 Tem 2024 11:14
News ID: 85536251
Tahran, İRNA - CNN Haber, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus okullarını bombalamada kullandığı mühimmatın Amerika yapımı olduğunu bildirdi.
El Cezire'de yer alan habere göre, CNN'in bu raporunda, Salı günü Filistinli mültecilerin barındığı okulların bombalanmasında 30'dan fazla kişinin şehit olduğu ve onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.
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