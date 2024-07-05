273 gündür Gazze'de soykırım; Siyonistlerin suçları bugün de devam etti

Filistin Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamalara göre, işgalci İsrail ordusunun savaş uçakları ve topçuları, bugün de Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli saldırı ve bombardımanlarına devam etti; evler, Gazze Şeridi'ndeki mülteci toplama alanları ve sokaklar hedef alındı ve onlarca Filistinli şehit oldu ve yaralandı.

Bu rapora göre, İsrail ordusu askerleri, dokuzuncu gün üst üste Şucaiyye mahallesine vahşi saldırılarına devam etti ve bu mahalleyi hava bombardımanı, topçu ateşi ve korkunç katliamlarla hedef aldı.

Siyonist rejimin 273 gün süren vahşi saldırıları boyunca, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, insani yardımların girişinin sürekli engellenmesi ve malzeme boşaltımının yapılamaması nedeniyle kıtlık giderek yayılmakta.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre, İsrail ordusunun topçu birlikleri, 273 gün süren vahşi saldırılar sırasında Refah'ın doğusundaki Nasır, Fuhari ve Şuka kasabalarını bombaladı.

İsrail işgal ordusu ayrıca Gazze şehrinin doğusundaki Şucaiyye mahallesindeki konut binalarını hedef aldı ve bunlardan bazılarını tahrip etti. Siyonist rejim savaş uçakları ayrıca Gazze şehrinin doğusundaki bölgelere şiddetli saldırılar düzenledi.

Filistin Kızılayı, bu sabah yaptığı açıklamada, dün gece İsrail ordusunun bir insansız hava aracı saldırısı sonucu Cebaliye kampının doğusundaki El-Sekka Caddesi'nde bir şehit ve üç yaralıyı hastaneye kaldırdıklarını duyurdu.

Kuzey Gazze'deki Cebaliya'nın Kadim Caddesi'ndeki bir binanın bombalanması sonucu beş kişilik bir aile şehit oldu.