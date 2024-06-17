Kenani: Sahte insan hakları savunucuları, İsrail rejimine Filistin'de çocuk öldürme konusunda dokunulmazlık verdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist rejimin aylardır süren saldırılarına ve soykırımla ilgili olarak sosyal medyada kişisel sayfasında paylaşımda bulundu.

Kenani paylaşımında "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) sözcüsü, Gazze'deki savaşın çocuklara karşı bir savaş olduğunu ifade etti. Gazze savaşında, Birleşmiş Milletler tarihindeki herhangi bir başka çatışmadan daha fazla çalışanı öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca " Bu acı ve sarsıcı gerçeklere rağmen, İsrail’in suç rejimine ve çocuk katili liderlerine bu dokunulmazlığı kimler verdi ki hala tüm dünyanın ve geniş kapsamlı uluslararası ve insan hakları örgütlerinin gözleri önünde her gün çocuk öldürmeye ve insan öldürmeye devam ediyorlar? Sahte ve utanmaz insan hakları savunucularıyla aynı kişiler! "dedi.