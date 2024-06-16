İslam İnkılabı Rehberi 2654 mahkumu affetti

İran Yargı Erki Başkan Yardımcısı Sadık Rahimi, Kurban ve Gadir-i Hum bayramları nedeniyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumların af kapsamına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Sadık Rahimi konuya ilişkin olarak, “İran İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamaney, Kurban ve Gadir-i Hum bayramları nedeniyle askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 2654 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezalarının hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti” dedi.

Rahimi, “Bu aşamada 182 kadın, 30 yabancı uyruklu ve 53 siyasi mahkum af kapsamına alındı.” ifadesini kullandı.

Rahimi, af kapsamına alınan kişilerden 6’sının ise 18 yaş altı olduğunu belirtti.