Gazze'de Siyonist İsrail Saldırısı: Çoğu Çozuk En Az 12 Kişi Şehit Oldu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında çeşitli bölgelerdeki sivil evler hedef alındı. Ed-Derac Mahallesi'nde bir evin enkazından çoğu çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Başka bir saldırıda, bir evin bombalanması sonucu 1 kişi şehit oldu ve birçok kişi yaralandı. Refah kentindeki saldırılarda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara da doğrudan ateş açtığını ve bu saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.