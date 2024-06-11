11 Haz 2024 14:03
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News ID: 85505551
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Gazze'de Siyonist İsrail Saldırısı: Çoğu Çozuk En Az 12 Kişi Şehit Oldu

11 Haz 2024 14:03
News ID: 85505551
Gazze'de Siyonist İsrail Saldırısı: Çoğu Çozuk En Az 12 Kişi Şehit Oldu

Siyonist İsrail rejiminin Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocukların da bulunduğu en az 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarında çeşitli bölgelerdeki sivil evler hedef alındı. Ed-Derac Mahallesi'nde bir evin enkazından çoğu çocuk 8 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Başka bir saldırıda, bir evin bombalanması sonucu 1 kişi şehit oldu ve birçok kişi yaralandı. Refah kentindeki saldırılarda ise 2 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun yerinden edilmiş kişilerin kaldığı çadırlara da doğrudan ateş açtığını ve bu saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığını bildirdi.

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