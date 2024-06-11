Hamas, ateşkes kararı taslağının Güvenlik Konseyi'nde onaylanmasını memnuniyetle karşıladı

Hamas, Gazze'de kalıcı ateşkes, işgalci güçlerin bu şeritten tamamen çekilmesi, esir değişimi, Gazze'nin yeniden inşası ve Filistinlilerin yerleşim yerlerine geri dönüşünü, Gazze Şeridi bölgesinde ikamet ve herhangi bir nüfus değişikliğine veya azalmasına karşı çıkılması ve insani yardımın bu hatta girişini içeren kararın Güvenlik Konseyi'nde onaylanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Hamas hareketi ayrıca, Filistin halkının talepleri ve direnişle uyumlu bu ilke ve hükümlerin uygulanmasına ilişkin dolaylı müzakerelere girmek için arabulucu taraflarla işbirliği yapmaya hazır olduğunu da ifade etti.

Hamas açıklamada ayrıca, tüm Filistin halkının ulusal haklarını elde etmek, her şeyden önce işgalcileri kovmak, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurmak, geri dönüş ve özlük haklarını elde etmek için tüm Filistin halkıyla birlikte çabalamaya ve mücadele etmeye ve kendi kaderini tayin hakkına vurgu yaptı.