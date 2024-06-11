Direniş'ten Siyonist askerlere yönelik ölümcül pusu

Filistin merkezli haber kaynaklarında yer alan habere göre, Pazartesi günü bir grup İsrail askeri, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah şehrinde çok katlı bir binaya girmeye çalıştı.

Bu askerler daha önceki pusuya ilişkin tecrübeleri göz önünde bulundurarak binanın bombalanmadığından emin olmak için binaya girmiş ancak hiçbir şey bulamamıştı. Askerler çıktıktan sonra daha çok emin olmak için binanın içine birkaç el bombası attı, ancak herhangi bir özel olaya tanık olmadılar. Binada bomba olmadığına emin olduktan sonra tüm bu askerler birlikte içeri girdi ve tam da bu esnada direnişçiler binayı havaya uçurdu.

Bu pusuda "Gafati" tugayından 3 kişi ve operasyon birlik komutanı ölürken, 6'sının durumu kritik olmak üzere 10 askerin de yaralandığı bildirildi.

Bu pusuda öldürülen Siyonistlerden biri de, Mescid-i Aksa'nın işgal edilmesi ve Filistinlilerin Kudüs'ten sürülmesi çağrısında bulunan Siyonist rejimin eski Knesset (Parlamento) üyesi Moşe Feiglin'in torunuydu.