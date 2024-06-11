11 Haz 2024 13:09
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News ID: 85505464
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Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da Kübalı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

11 Haz 2024 13:09
News ID: 85505464
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da Kübalı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyareti sırasında Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya geldi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumu’na katılmak için gittiği Nijniy Novgorod’da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya geldi.

İkili görüşmede Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra Küba’ya uygulanan tek taraflı yaptırımların ele alındığı belirtildi.
 

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