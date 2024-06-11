Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumu’na katılmak için gittiği Nijniy Novgorod’da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya geldi.
İkili görüşmede Filistin meselesi başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin yanı sıra Küba’ya uygulanan tek taraflı yaptırımların ele alındığı belirtildi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, Rusya'da Kübalı Mevkidaşıyla Bir Araya Geldi
Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Rusya ziyareti sırasında Kübalı mevkidaşı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya geldi.
Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BRICS+ Oturumu’na katılmak için gittiği Nijniy Novgorod’da Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parilla ile bir araya geldi.
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