Siyonistlerde iç bölünmeler giderek artıyor, Genelkurmay Başkanı okun ucunda

Araby 21 haber sitesi "Halevi'nin istifası Siyonist çevrelerde görüş ayrılıklarını ateşledi" başlıklı haberinde "İşgalci ordu, Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı saldırgan bir savaş yürütürken, bombalama ve saldırı haberlerinin olmadığı sadece Siyonist Ordu Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi"nin geleceğinin konuşulduğu bir savaş daha yaşanıyor." ifadelerine yer verdi.



Haberde, Halevi'nin görevden alınmasına yönelik talepler arttığı ve Siyonist çevrelerin, Halevi'nin değişmesinin Siyonist rejimin ordusuna yeni kan pompalayacağını iddia ettiği belirtilirken, Siyonist çevrelerin, 7 Ekim 2023'teki yenilginin ve Gazze savaşında art arda yaşanan yenilgilerin sebebinin onu olduğu ve bu nedenle askeri görevinden istifa etmesi gerektiğini düşündükleri aktarıldı.



Siyonist medya Yediot Aharnot'un askeri uzmanı Yossi Yehoshua "Geçen günler, ordu komutanları ile üst düzey generaller arasındaki uçurumun derinliğini, özellikle de Genelkurmay Başkanı'nın performansına yönelik öfkenin var olduğunu ve bu eğilimin zaman geçtikçe arttığını ortaya koyuyor. Güvensizlik krizi zirveye ulaştı. Her ne kadar 7 Ekim başarısızlığından İsrail rejiminin tüm siyasi, güvenlik ve askeri kademeleri sorumlu olsa da okun ucu o gün Genelkurmay Başkanına ve generallerine yöneliktir." dedi.



Aynı şekilde haberde, İsrail ordusunun insan kaynakları dairesi eski başkanı Amos Yaron" Halevi'ye yapılan mevcut saldırı, zırhlı bir aracın içindeki askerleri vurmaya benziyor, çünkü kendisine yönelik saldırı öyle bir noktaya ulaştı ki, savaşın ortasında İsrail ordusunun en başarısız genelkurmay başkanı olarak değerlendiriliyor." ifadeleri aktarıldı.



Yaron açıklamalarının devamında" Görünen o ki İsrailliler her sabah uyandıklarında bir siyasetçi ve gazetecinin skandal duruşuna daha tanık olmak zorunda kalıyorlar. Bir bakan diğerine açıkça saldırıyor. Kabinede tartışmalar arttı ve kabine sirke dönüştü." ifadelerini kullandı.



Araby 21 haberin son kısmında ise "Halevi'nin geleceğine ilişkin iç çekişmeler ve görevden alınmasının gerekliliği nedeniyle Siyonist rejimin ordusundan ayrılış saati her geçen gün yaklaşıyor, çünkü Halevi 7 Ekim'den bu yana ağır saldırılara maruz kalıyor ve her gün askeri ve operasyonel başarısızlıklara maruz kalıyor." ifadelerine yer verdi.