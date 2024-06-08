Siyonist rejim saldırılarında Gazze'de 15 bin 517 çocuk şehit oldu

Filistin’in Gazze’deki Enformasyon Bürosu, dün gece yaptığı açıklamada, Siyonist rejimin 7 Ekim 2023’ten bu yana başlattığı saldırılarda 15 bin 517 Filistinli çocuğun şehit düştüğünü bildirdi.

Açıklamada ayrıca Siyonist rejimin saldırıları sonucu, Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuğun ebeveynlerinden birini veya her ikisini de kaybettiği belirtildi.

Ayrıca, Gazze'de 3 bin 500 çocuğun yetersiz beslenme ve yiyecek sıkıntısı nedeniyle ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu açıklandı.

Birleşmiş Milletler dün, Siyonist rejimi Filistinli çocukları öldürdüğü için Kara Listesi'ne dahil etti.