6 Haz 2024 18:02
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News ID: 85500758
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İran'dan BM'ye UAEA Yönetim Kurulu kararı mektubu

6 Haz 2024 18:02
News ID: 85500758
İran'dan BM'ye UAEA Yönetim Kurulu kararı mektubu

New York, İRNA - İran'ın New York'taki büyükelçisi ve Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne yazdığı mektupta, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu kararında İran'a yönelik ileri sürülen iddiaları reddeden tutumunu açıkladı.

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İrevani'nin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Troykası, İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine uymamakla suçlarken, mevcut esas durumu kasıtlı 

olarak görmezden geliyor."

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nin mektubunda, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesine yanıt olarak nükleer anlaşmaların 26. ve 36. maddeleri uyarınca düzeltici tedbir alma kararının doğal haklarına tamamen uygun olduğu belirtildi.

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