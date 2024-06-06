İran'dan BM'ye UAEA Yönetim Kurulu kararı mektubu

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki büyükelçisi ve daimi temsilcisi Emir Said İrevani'nin BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Troykası, İran İslam Cumhuriyeti'ni nükleer anlaşmanın yükümlülüklerine uymamakla suçlarken, mevcut esas durumu kasıtlı

olarak görmezden geliyor."

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi'nin mektubunda, Tahran'ın, ABD'nin tek taraflı olarak anlaşmadan çekilmesine yanıt olarak nükleer anlaşmaların 26. ve 36. maddeleri uyarınca düzeltici tedbir alma kararının doğal haklarına tamamen uygun olduğu belirtildi.