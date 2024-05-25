Hizmet yolunun şehitleri İnkılap Rehberi'nin huzurunda anıldı + Video

Helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve diğer kişiler için bugün Cumartesi sabah saatlerinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney'in katılımıyla İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde anma töreni düzenlendi.