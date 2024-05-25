25 May 2024 11:29
Journalist ID: 5556
News ID: 85488473
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Hizmet yolunun şehitleri İnkılap Rehberi'nin huzurunda anıldı + Video

25 May 2024 11:29
News ID: 85488473
Hizmet yolunun şehitleri İnkılap Rehberi'nin huzurunda anıldı + Video

Tahran, İRNA – İran İslam İnkılabı Rehberi'nin katılımıyla helikopter kazasında şehit düşen Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve diğer hizmet yolunun şehitleri için anma töreni düzenlendi.

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Helikopter kazasında şehit düşen İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti, Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al Haşim ve Cumhurbaşkanı'nı Koruma Birimi Komutanı General Seyyid Mehdi Musevi ve diğer kişiler için bugün Cumartesi sabah saatlerinde İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamaney'in katılımıyla İmam Humeyni (r.a) Hüseyiniyesi'nde anma töreni düzenlendi.

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