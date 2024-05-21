BM bayrağını yarıya indirdi

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan ve diğer kişilerin anısına Cenevre'de Birleşmiş Milletler bayrağı yarıya indirildi. Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin bayrakları da BM'nin Cenevre'deki genel merkezinde indirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dün Uluslararası Denizcilik Örgütü üyeleri ve Viyana Nükleer Güvenlik Konferansı katılımcıları, İran şehitleri anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rehmeti ve Tebriz Cuma Namazı Hatibi Ayetullah Muhammed Ali Al-i Haşim ve diğer kişiler 19 Mayıs'ta meydana gelen helikopter kazası sonucu şehit düştü.