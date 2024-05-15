İRNA Genel Müdürü Rusya'ya gitti

Ali Naderi, Moskova Şeremetyevo Havalimanı'nda İran İslam Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı Hüseyin Meleki tarafından karşılandı.

Bu zirvenin ilk günüyle eş zamanlı olarak medyaya ilişkin iki özel toplantı gerçekleştirilecek ve bu toplantıların ana konuşmacısı İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (İRNA) Genel Müdürü Ali Naderi olacak.

"Bilgi alanını birleştirmek mi yoksa bölmek mi?" "Dünya ve İslam ülkelerinde bilişim alanının evrimindeki başlıca olaylar" bu toplantıların ana gündemi olacak.

İRNA Genel Müdürü Naderi bu zirvenin oturum aralarında katılımcı medya ve kültür yetkilileriyle görüşmeler yapacak.

İran İslam Cumhuriyeti'nin Moskova Büyükelçisi Kazım Celali'nin yanı sıra, İslami Mezhepleri Yakınlaştırma Kurultayı Genel Sekreteri ve Allame Tabatabai Üniversitesi Rektörü İran'dan bu toplantıya katılacak.

Bu toplantıya özel sektörden Tahran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı ve bir heyet katılacak.