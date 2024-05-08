Reisi, uluslararası topluma ve uyanmış vicdanlara, Gazze halkına yardım konusunda çağrıda bulundu

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, Siyonist rejimin mazlum Gazze halkına yardımı ve temel sağlık hizmetlerinin ulaşmasını engellediğine değinen Ayetullah Reisi, Bir kez daha uluslararası toplumu ve uyanmış tüm insan vicdanlarını, mazlum Gazze halkına yardım etmeye, insani yardım gönderilmesine ve mazlum Gazze halkının acılarının azaltılması için yardımcı olmaya çağırdı.

Reisi mesajında "Gazze halkı suya, gıdaya, ilaca, temel tıbbi ve sağlık olanaklarına erişim eksikliği nedeniyle çok zor koşullar altında yaşıyor ve bu insanlara yardımın sağlanması ve gerekli hizmetlerin sağlanması, bu büyük ailenin bir ferdi olarak ülkemiz Kızılay'ının ve dünyanın diğer ülkelerinin hazır olduğunu duyurmasına rağmen ne yazık ki Siyonist rejim tarafından engellenmiştir. Bu kuruluşun mensupları dahi, bu rejimin büyük üzüntü kaynağı olan vicdansız hamlelerine karşı güvende olmadı ki bu da çok talihsiz bir durum." ifadeleri yer aldı.