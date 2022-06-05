Kötülük, hırsızlık ve ambargo ile savaşıyoruz

İRNA muhabirine konuşan Abbaszade Meşkini, Devrim Lideri Ayetullah Hamanei'nin Yunanistan gemisinin alıkonlması ile ilgili düşmanların gerçeği ters göstermeye çalıştığı ile ilgili sözlerine atıfta bulunarak, ''Hırsızlık gizli iştir ve hırsız yaptığı işi asla bildirmez ve duyurmaz. İran İslam Cumhuriyeti hırsızlık ve kötülükle güç ile mücadele ediyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Gerçeği ters göstermenin Batılıların eskiden beri süregelen politikası olduğuna dikkati çeken Abbaszade Meşkini, ''Onlar ana akım medyaya egemen oldukları için gerçeği ters göstermek, küçültmek, abartma ve inkar gibi yöntemlere başvuruyor ve psikolojik savaşın tüm aygıtlarını devreye sokuyor, ancak bütün bunlar İran'ın onlara teslim olup pes edeceği anlamına gelmez'' diye konştu.

İran'ın politikasının apaçık olduğuna işaret eden Abbaszade Meşkini, ''Kötülük, hırsızlık ve ambargo ile mücadele halindeyiz ve yaptığımız şeyi açıklıkla bildirdiğimizi kanıtlamış bulunmaktayız. Yunanistan petrol tankerleriin alıkonlması konusunda da bu kapsamda değerlendirilmelidir. Bana göre dünya kamuoyunn kulakları Batılıların bu tür gerçeği saptırma yöntemlerine alışmıştır'' diye belirtti.