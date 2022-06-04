Yunanistan’da İran’ın Petrolünü Çalıyorlar Ardından Yiğitlerimiz Telafi Edip Düşmanın Petrol Tankerlerine El Koyuyor.

İran İslam İnkılabı Lideri Ayetullah Hamanei’n İmam Humeyni’nin vefatı yıldönümü münasebetiyle konuşması İran televizyonundan yayınlanıyor.



Ayetullah Hamanei’n bugünkü konuşmasının satır başları şu şekilde:



°İnkılabın şimdiki nesli ve genel olarak genç nesil İmam Humeyni’yi olması gerektiği gibi tanımıyor ve o şahsiyetin büyüklüğünü bilmiyor, onlar İmam Humeyni’yi benim gibilerle kıyaslıyor oysaki İmam Humeyni’yle bizler arasında büyük bir mesafe söz konusu.



°İmam Humeyni, İslam Cumhuriyeti’nin ruhudur ve eğer bu ruh İslam Cumhuriyetinden alınırsa ve ona değer verilmezse geriye duvara çizilmiş bir desen dışında başka bir şey kalmaz.



°İmam Humeyni hakkında önemli meselelerden biri onun devrim tarihlerindeki en büyük devrimin lideri olmasıdır. Devrimler arasındaki en ünlü devrim 1789’da gerçekleşen Fransız Devrimi, onun ardından 1917’de meydana gelen Soviyetler birliği devrimi ancak İslam devrimi söz konusu iki devrimden de daha büyüktür ve bunun farklı nedenleri vardır.



°Ekolümüz doğru, haritamız doğru, bu yolda hareket edenin de doğru hareket etmesi gerekiyor.



°İslam Cumhuriyeti’nin zatı zulme karşıdır ve zalimi kendi muhalifine dönüştürür.



°Düşmanımızın en büyük ümidi halkı İslam Cumhuriyeti’nin karşısına getirecek şekilde halk protestolarıdır ancak bu da düşmanın yanlış hesaplamalarından biridir.



°Halkı İslam Cumhuriyeti’nin karşısına getirebileceklerini sanmaları dahi yanlıştır çünkü İslam Cumhuriyeti halka çok önem verir.



°ABD’lilerin danışmanları, onlara yanlış danışmanlık veren hain birtakım İranlı. Bunlar bir tek kendi ülkelerine değil ABD’ye de ihanet ediyor çünkü doğru bilgiye sahip olmaksızın onlara danışmanlık veriyor ve nihayetinde de yenilgiye uğruyorlar.



°Günümüzde halkın İnkılaba ve dinimize eğilimi inkılabın ilk günlerine göre kesinlikle daha fazla. Bunu anlamak istiyorsanız Şehit Süleymani’nin cenaze törenindeki milyonlarca vatandaşımızın katılımına bakın.



°Halkımızın farklı kesimlerinin Hz. Mehdi’yle (a.s.) ilgili marşa ilgisine bir bakın. Bu halkın dinden yüz çevirmesinin göstergesi mi?



°Bugün düşman inkılabi yetkilileri hedef almıştır. Sabotajcıların cezalandırılması gerekiyor. Hem Abadan meselesinde hem diğer meselelerde.



°İran’ın petrolünü Yunan sahillerinde çalıyorlar ve ardından İslam Cumhuriyeti’nin yiğitleri bunu telafi edip düşmanın petrol tankerlerine el koyuyor ancak onlar İran’ı hırsızlıkla suçluyor. Kim hırsız? Siz bizim petrolümüzü çalıyorsunuz. Biz de sizden geri alıyoruz. Çalınmış bir şeyi geri almak hırsızlık değildir.



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