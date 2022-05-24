İran'la yapılan hazırlık maçı anlaşmasının ihlaline ilişkin sorumluluk Kanada'ya aittir

Bazı Kanadalı yetkililerin İran-Kanada hazırlık futbol maçı ile ilgili siyasi açıklamalarına işaret eden Hatipzade, ''Bu maçla ilgili koordinasyon daha önce iki ülke futbol federasyonlarınca hazırlık maçı çerçevesinde yapılmıl ve Kanada Futbol Federasyonu bu hususta İran karşıtı malum grupların siyasi suiistimallerini önleme amacıyla bu sırf spor olayına ev sahipliği yapacağı hususunda kararlı olduğunu kaydetmiştir'' diye belirtti.

Hatipzade konuşmasına şöyle devam etti:

''Maalesef göstermelik iddiaların aksine en spor olan işler bile Kanada içindeki parti ve siyasi cephelerin oyuncağına dönüşmüştür. Kanada Başbakanı ile diğer bazı yetkililerin olumsuz duruş ve açıklamaları, sırf siyasi bakış açısının Kanada'daki tüm hükümranlık alanlarına hakim olduğunu kanıtlıyor ve bu nedenle bu ülke yetkililerinin davranışları kolaylıkla İran karşıtı muhalif grupların oyuncağı haline geliyor.

Kanada devleti ile federasyonundan propagandaları dikkate almaksızın bu hazırlık maçını siyasi motvasyonlardan uzak ve muhaliflerin propaganda amaçlı şantajlarına önem vermeden çeşitli ülkelerdeki halkların siyaset dışı iletişimlerini güçlendirmesi bekleniyor.

İran Futbol Federasyonu, Kanada Futbol Federasyonu ile gerekli anlaşmaları bu çerçevde yaptığı yönünde güvence vermiş ve İran'la yapılan anlaşmanın ihlaline ilişkin sorumluluk Kanada'ya aittir''.

İran-Kanada hazırlık maçının 6 Haziran günü Vancouver kentinde düzenlenmesi öngörülüyor.

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